İbrahim Kalın'dan Akdeniz'deki faciaya tepki!

Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?" ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kalbi ve vicdanı olmayan bir dünya sisteminin günah defterine yazılan kaçıncı cürümdür bu? İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli? Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen, insanlar değil insanlıktır." diyerek göçmen sorununa sırt çeviren devletlere sitem etti.