Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar...

İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun bayrak direği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bayrakla buluştu. Dev Türk bayrağı Başkan Erdoğan ve öğrenciler tarafından göndere çekildi.



Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Tüm badireleri birer birer geride bırakarak adım adım büyük Türkiye'nin inşası yolunda ilerliyoruz. 100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. Çocuklarımızın da emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum.' dedi.



'BU MÜSTESNA GÜNÜ MÜSTESNA BİR ESERLE ŞEREFLENDİRİYORUZ'









Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Bu müstesna günü müstesna bir eserle şereflendiriyoruz. TBMM bundan tam 101 yıl önce 23 Nisan günü dualarla, tekbirlerle Ankara'da açılmıştı. İstiklal Harbimizi yönetmiş, bu gazi Meclis'in başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yadediyoruz. Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar her saldırı aynı kirli senaryonun eseri.



'ADIM ADIM BÜYÜK TÜRKİYE'NİN İNŞASI YOLUNDA İLERLİYORUZ'



Tüm badireleri birer birer geride bırakarak adım adım büyük Türkiye'nin inşası yolunda ilerliyoruz. 100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. Çocuklarımızın da emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum.



'ÇOCUKLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM'



Bugün burada ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı bu vizyonun sembolü olarak çocuklarımıza armağan ediyorum.



Bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdik. Bizim büyüklerimiz nice şehitler verdi. Gençler işte sizleri büyüğünüz olarak böyle görüyorum. 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edecek ve kuracaksınız. Sizsin gözlerinizde bu pırıltıyı görüyorum. Çok çalışacağız, okuyacağız. 2053'ün Türkiye'sini inşa edeceğiz. Biz toprağın altında olacağız. Sizi izleyeceğiz. Size inanıyoruz.



Çamlıca hepsinin bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğü yok.



Bu mübarek Ramazan ayında hamdolsun bunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok mutluluğu bir arada yaşadık. Büyük Çamlıca camiini inşa edip bitirmek bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi kirlilik içindeydi. Antenler vardı... Bu antenleri kaldırmak bize nasip oldu. Hani çevrecilik diyorlar ya çevrecilik budur. Tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık. Kirazlı Tepe ve Küplüce buradaki kardeşlerimize de sesleniyorum. Buranın sakinleriyle de görüştük. İfadelerim şu bakın burada bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu düzenlemenin yanında istiyoruz ki buradaki yapıları tamamıyla kaldıralım ve şu anda Kirazlı Tepe'de yapılan binaları görüyorsunuz. Bir başka güzellik kattı... Cumadan sonra oradaki vatandaşlarımla görüştüğümde 'Başkanım n'olur bizi de aynı şekilde bu değişim dönüşüm planı içinde aynı duruma kavuşturun' dediler. Siz de aranızda anlaşın da dedim ne ben üzüleyim ne de sizi üzeyim dedim. Onlara hangi hakkı verdiyse size de aynı hakkı verme sözünü veriyorum dedim. Tüm bu güzelliklerin tam manasıyla neticelenmesi, buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı. İstanbul'a bu yakışır. İftarda 23 Nisan'a özel çocuklarımızla bir araya geleceğiz.

