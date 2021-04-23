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Bakan Bilgin'den 23 Nisan mesajı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayımladığı mesajında "23 Nisan 1920 ülkemiz için yepyeni bir dönüm noktasıdır" dedi.

Güncel / 23 Nisan 2021 Cuma 01:02
Bakan Bilgin'den 23 Nisan mesajı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle mesaj yayımladı. Bakan Bilgin, dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrımını kutladığı mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101'inci kuruluş yıldönümünü yaşadığımız bu anlamlı günde tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. 23 Nisan 1920 ülkemiz için yepyeni bir dönüm noktasıdır. Bugün; hem kurtuluş savaşımızı zafere götüren yolun başlangıcı, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisi olmuştur" ifadelerini kullandı.

'TBMM'NİN AÇILIŞ GÜNÜ, EVLATLARIMIZA EMANET EDİLDİ'

Bilgin, TBMM'nin milli iradenin ve demokrasinin sembolü olduğunu vurgulayarak "Demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü, geleceğimiz olan kıymetli evlatlarımıza emanet edilmiştir. Bu emanet barışın, sevginin, umudun ve müreffeh yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızın omuzlarında ilelebet istikbale yol alacaktır' ifadelerini kaydetti.

Bakan Bilgin, açıklamasına şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki; çocuklarımız ecdadından aldığı düsturla Türkiye Cumhuriyeti'ni vatanının ve milletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza ederek atiye taşıyacaktır. Bu güveni bize veren kıymetli evlatlarımıza sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktan onur duyuyoruz. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılını yeniden kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum."

Mustafa Kemal Atatürk

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