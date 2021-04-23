Akdeniz'de korkutan deprem!

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Muğla açıklarında 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 18.04'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 11.32 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.