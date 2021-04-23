23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 101 yaşında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde millet iradesinin kararlılığıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz.



Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasıyla taçlanmış, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilan edilmiştir.



Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olan Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt içinde ve yurtdışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil ediyor.



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 101 YAŞINDA



Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılışını duyurduğu genelgesinde ise bundan böyle ''bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek kat''ın bu Meclis olacağını kaydetti.



23 Nisan 1920'de, Hacıbayram Camisi'nde cuma namazı kılınıp, kurbanlar kesildikten sonra ilk TBMM, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı.



Cumhuriyete giden yolda büyük adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 yıl önce 23 Nisan'da açılması, Türkiye Cumhuriyetinin kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu.



ÇOCUK BAYRAMI'NA GİDEN YOL



23 Nisan, 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.



23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1921 ise Ceridei Resmiye'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.



1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak değiştirildi.



PANDEMİ GÖLGESİNDE 23 NİSAN



Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da okul bahçelerinde değil evlerde yapılan etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor.



Salgın nedeniyle çocuklarıyla günlerini 'Hayat Eve Sığar' diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmayarak evlerini bayraklarla süslüyor.



Geniş katılımlı kutlamalar yerine 23 Nisan coşkusunu yansıtacak araç konvoyları, ses, ışık, havai fişek gösterileri yapılacak. İllerde dar kapsamlı ve mesafeli çelenk sunma törenleri dışında çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.