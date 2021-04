Süt banyosu skandalında flaş gelişme! Avukattan şoke eden savunma: Medya baskısı var

Konya'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un 'içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan 2'şer yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Sanıklar şaka amaçlı video çektiklerini belirterek beraatlerini isterken, mahkeme başkanı, iş yerinde çalışan bir kişinin tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde 100 bin sermayeli iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık, sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 6 Kasım'da hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi, işletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanunu'n gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım'da sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 2 işçi, 6 gün tutuklu kaldıktan sonra 12 Kasım'da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.



'ŞAKA İÇİN YAPTIK'



İşçilerden Emre Sayar, ilk ifadesinde görüntüleri olaydan 2 hafta önce çektiklerini ve Uğur Turgut'un kazanın içine girip banyo yapmasını söylemesi üzerine içinde dezenfektan bulunan kazana girip banyo yaptığını, Turgut'un da görüntüleri çektiğini, bu sırada da iç çamaşırının üzerinde olduğunu söyledi. 1 yıldır süt toplama sorumlusu olarak çalıştığını belirten Uğur Turgut da kazanın içindekinin dezenfektan olduğunu, şaka için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.



15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ



Tutuksuz yargılanan 2 işçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesinde yer alan 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi.



İddianamede Emre Sayar'ın, kazan içine bir miktar sıcak su doldurduktan sonra bir miktar da iş yerinde bulunan sütten eklediğinin tespit edildiği belirtildi. Sayar'ın iç çamaşırlarıyla kazana girip Turgut'un da görüntüleri çektiği, ardından kazandaki sıvının boşaltıldığına yer verildi.



YARGILANMALARINA BAŞLANDI



Tutuksuz Emre Sayar ve Uğur Turgut'un 5'inci Ağır Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya Sayar ve Turgut, taraf avukatları ile Tarım ve Orman Bakanlığı avukatı katıldı.



TANKTAN SÜT ARTIĞI OLAN SIVIYI EKLEDİK



Süt toplama merkezinde 3 aydır çalıştığını belirten Emre Sayar, savunmasında olay gününü anlattı. Sayar, şunları söyledi:



''Öğle üzeri müdürümüz Uğur Turgut, 'Akşam bir yere kaybolma, video çekeceğiz' dedi.



O gün tek ve yoğun çalışıyordum. Toplama merkezinden çıkış yapılan sütlerin hesaplarında karışıklık yaptım. Müdürüm Uğur Turgut geldi ve durumu ona anlattım. 1.5 tonluk sütü hesaplarda karışıklık olduğu için bulamadık. Beraber hesaplamaya başladık. Bu sırada bana sürekli kızıyordu. Daha sonra temizlik teknesinin içerisine girmemi istedi. Temizlediğimiz tanktan süt artığı olan sıvıyı aldık. Tekneye koyduk. 2 maşrapa kadar. Daha sonra sıcak su ekledik. Suçluluk duygusu hissettiğim için ilk başta girmek istemedim. Daha sonra kabul ettim ve 'Kıyafetlerimle mi gireyim?' diye sordum. O da 'Hayır üzerini çıkar gir' dedi. Teknenin içine girdikten sonra 1-2 dakikada kadar kaldım. Daha sonra çıktım ve tekne içindeki suyu rögara tahliye ettim. Ama sosyal medya üzerinden paylaşıldığını bilmiyordum. Bizim iş yerindeki çalışanlar arasındaki WhatsApp grubuna attı. Videonun oradan yayıldığını düşünüyorum. Biz bu tekneyi tahliye ettik. Ticaret amaçla kullanmadık. Beraatimi istiyorum.''



'DETERJANLI SU ATTIK'



Uğur Turgut ise savunmasında videoyu şaka amaçlı çektiklerini belirterek, ''Emre'nin ifadelerinin hepsi doğru. Attığım mesajda doğru. Ceza amaçlı değil, şaka amaçlı yaptım. Videoyu 'Tiktok'ta arkasına müzik eklemek için kullandım. Telefonuma kaydettikten sonra hemen sildim. WhatsApp grubuna attım. Attıktan sonra gruptaki herkese paylaşmamaları için tembihledim. O teknenin içinde sürekli su bekler. Temizlik vakti geldiğinde ise içerisine deterjan koyuyoruz. Makina yardımıyla boşalan süt kazanlarını tazyikli suyla temizliyoruz. Beyaz rengini vermesi için deterjanlı suyu teknenin içine atmıştık' 'diye konuştu.



"YAPTIKLARI DENSİZLİKTİ"



Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya ise, "Bize göre bu davanın açılması bile abestir. Takipsizlik verilebilirdi. Medya baskısı nedeniyle müvekkilim tutuklandı ve bu baskı nedeniyle şu an iş bile bulamıyor. Bakanlığın da bu dosyaya müdahil olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Evet, yaptıkları bir densizliktir ama kimsenin hayatını riske atacak bir şey yapmamışlardır." ifadelerini kullandı.



İfadelerinin ardından mahkeme başkanı, iş yerinde çalışan Mustafa Coşkun'un tanık olarak dinlenmesine, 2 sanık hakkındaki 'adli kontrol' kararının kaldırılmasına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.