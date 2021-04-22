Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Federal Meclis üyelerine hitap etti.



Borisov'un açıklaması, Putin'in konuşmasının ardından geldi.



Ankara'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı göndermesi durumunda Rusya'nın Türkiye ile askeri-teknik iş birliğini askıya alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, her konuyu ayrı başlık altında değerlendireceklerini belirterek, "Her bir meselede özel olarak o duruma bakacağız" ifadesini kullandı.



Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA tedarik etmesi halinde, Ankara ile askeri ve teknik iş birliğini gözden geçireceklerini söyledi.



Türk medyasının "Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA ve İHA satmaya hazır olduğu" yönündeki manşetlerine atıfta bulunan Rus TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da, Moskova'nın Türkiye de dahil olmak üzere sorumlu ülkeleri "durumu ve Kiev rejiminin bitmek bilmeyen savaş açıklamalarını analiz etmeye çağırdığını ve onları bu militarist özlemleri beslememeleri konusunda uyardığı" yönünde haber geçti.







Rusya'dan Türk SİHA'ları ile ilgili skandal açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz



Haberde Ukrayna'nın 2019'da Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçları satın alıp test ettiği ve bunları Türk firması ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L akıllı mikro mühimmatlarla donatmayı planladığına yer verildi.



Rusya'dan açıklama: Türk SİHA'larının Donbass'ta uçmasından mutlu değiliz



Yine haberde, Ukrayna'nın Ukrspetsexport şirketi Genel Müdürü Vadim Nozdrya'nın, Ekim 2020'de Kiev'in Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiğini ve Ukrayna ordusunun bu türden 48 İHA daha satın almayı planladığını söylediği aktarıldı.