HSK üye adayları belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 22 Nisan Perşembe gününe kadar TBMM Başkanlığı'na başvuru yapmalarını duyurmuştu.



Bugün saat 18:00 itibariyle başvurular da tamamlandı. 118 HSK adayı belli oldu. Listede Yargıtay'dan 51 aday, Danıştay'dan 10 aday bulunurken 43 avukat, 14 öğretim görevlisi yer aldı.



İşte o isimler;



Sabahattin ÖZTEMİZ



Çetin İlhan AKBULUT



Şükran DOĞAN



Fehmi TOSUN



Fahrettin KIRBIYIK



Abbas ÖZDEN



Ahmet SEZER



Timur BORAHAN



İslam Safa KAYA



Ömür TOPAÇ



Nevzat KARABABA



Ercan EZGİN



Muhsin YILDIZ



Ziya ÖZCAN



Mehmet ALTUNKAYA



Salim ÇEVİK



Fuzuli AYDOĞDU



Satılmış ŞAHİN



Mustafa DOĞAN



Mustafa ERCAN



Mehmet Fatih ÖZDEMİR



Mehmet ALTIKULAÇ



Ömer Faruk AKSOY



İsa ÇELİK



Ali ÇELİKKAYA



Ergün ŞAHİN



Hakan YÜKSEL



Mustafa Halit ÇELİK



Ali Aydın AKPINAR



Emir ATEŞ



Mehmet DURGUN



Mustafa YAPICI



Mustafa KULA



Hüseyin ÖZCAN



Arzu SONSUZ



Ömer Faruk AYDINER



Efkan GÜNAYDINOĞLU



Gürsel ÖZKAN



Necmi BAYRAKTAROĞLU



Ahmet Hilmi OCAK



Maruf OKUYAN



Abdi Affan AVGIN



Ayhan AYAN



Zeynep ŞAHİN



Nevzat ÖZSOY



Hasan OYMAK



Abdulkerim YILDIRIM



Abdullah ARTUNÇ



Bilgin BAŞARAN



Yusuf KUZU



Cafer ERGEN



İsmail ERGÜNEŞ



Saime Bilici DİLEKCAN



Murat ESEN



Aysel DEMİREL



Şerafettin SAKA



Sinan ESEN



Osman CİVELEK



Mehmet ÖZDEMİR



Ali Nevzat AÇIKGÖZ



İbrahim TEMİR



Ahmet ÇİÇEKLİ



Musa HEYBET



Önder ATASEVEN



Ali Ramazan BİLGİSİÇOK



Velihattin ELDEMİR



Savaş ŞAHİNBAY



Derya ÖZTEKİN



Sevinç TÜRKÖZMEN



Çağatay ÇINAR



Nurcan YANARDAĞ



Hamit KOCABEY



Ahmet BADALI



Hayri KESKİN



Hulusi AKDERE



Alaaddin VAROL



Yılmaz KARABODUK



Fevzi GÜMÜŞ



Hakan AKARKEN



Mustafa DERİN



A. Aykut DİKENCİK



Yüksel KOCAMAN



Musa YÜCEL



Şebnem TAŞAN KURT



Fatih AKDOĞAN



Haluk BEŞER



Talip BAKIR



Mehmet Fatih ÇINAR



Pelin ÇELİK SAKARYA



İrfan ŞAHİN



Yunus Ali DAĞBAŞI



Faruk ŞENER



Cumhur ŞAHİN



Ali Dursun ULUSOY



Veli KÜÇÜK



İbrahim SUBAŞI



Harun KODALAK



Yaşar ŞİMŞEK



Çetin ARSLAN



Müslüm AKINCI



Mehmet Reşat KOPARAN



İlhan GÜRER



Hasan ODABAŞI



Lütfiye AKBULUT



Altan AKPINAR



Fatih ZENCİRCİ



Bilal TEMEL



Gökhan ALTIN



Harun MERT



Ahmet KAR



Yakup DOKGÖZ



Muhammed Fatih UŞAN



Songül SADİOĞLU



İbrahim POYRAZ



Ali Cengiz KÖSEOĞLU



Mehmet ADEMOĞLU



Perihan ÖZDEMİR



Figen ŞAŞTIM