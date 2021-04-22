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HSK üye adayları belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek 7 üyelik için başvurular bugün saat 18:00 itibariyle tamamlandı. HSK üyeliği için 118 isim başvuru yaptı. Listede Yargıtay’dan 51, Danıştay’dan ise 10 aday bulunuyor.

Güncel / 22 Nisan 2021 Perşembe 21:55
HSK üye adayları belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 22 Nisan Perşembe gününe kadar TBMM Başkanlığı'na başvuru yapmalarını duyurmuştu.

Bugün saat 18:00 itibariyle başvurular da tamamlandı. 118 HSK adayı belli oldu. Listede Yargıtay'dan 51 aday, Danıştay'dan 10 aday bulunurken 43 avukat, 14 öğretim görevlisi yer aldı.

İşte o isimler;

Sabahattin ÖZTEMİZ

Çetin İlhan AKBULUT

Şükran DOĞAN

Fehmi TOSUN

Fahrettin KIRBIYIK

Abbas ÖZDEN

Ahmet SEZER

Timur BORAHAN

İslam Safa KAYA

Ömür TOPAÇ

Nevzat KARABABA

Ercan EZGİN

Muhsin YILDIZ

Ziya ÖZCAN

Mehmet ALTUNKAYA

Salim ÇEVİK

Fuzuli AYDOĞDU

Satılmış ŞAHİN

Mustafa DOĞAN

Mustafa ERCAN

Mehmet Fatih ÖZDEMİR

Mehmet ALTIKULAÇ

Ömer Faruk AKSOY

İsa ÇELİK

Ali ÇELİKKAYA

Ergün ŞAHİN

Hakan YÜKSEL

Mustafa Halit ÇELİK

Ali Aydın AKPINAR

Emir ATEŞ

Mehmet DURGUN

Mustafa YAPICI

Mustafa KULA

Hüseyin ÖZCAN

Arzu SONSUZ

Ömer Faruk AYDINER

Efkan GÜNAYDINOĞLU

Gürsel ÖZKAN

Necmi BAYRAKTAROĞLU

Ahmet Hilmi OCAK

Maruf OKUYAN

Abdi Affan AVGIN

Ayhan AYAN

Zeynep ŞAHİN

Nevzat ÖZSOY

Hasan OYMAK

Abdulkerim YILDIRIM

Abdullah ARTUNÇ

Bilgin BAŞARAN

Yusuf KUZU

Cafer ERGEN

İsmail ERGÜNEŞ

Saime Bilici DİLEKCAN

Murat ESEN

Aysel DEMİREL

Şerafettin SAKA

Sinan ESEN

Osman CİVELEK

Mehmet ÖZDEMİR

Ali Nevzat AÇIKGÖZ

İbrahim TEMİR

Ahmet ÇİÇEKLİ

Musa HEYBET

Önder ATASEVEN

Ali Ramazan BİLGİSİÇOK

Velihattin ELDEMİR

Savaş ŞAHİNBAY

Derya ÖZTEKİN

Sevinç TÜRKÖZMEN

Çağatay ÇINAR

Nurcan YANARDAĞ

Hamit KOCABEY

Ahmet BADALI

Hayri KESKİN

Hulusi AKDERE

Alaaddin VAROL

Yılmaz KARABODUK

Fevzi GÜMÜŞ

Hakan AKARKEN

Mustafa DERİN

A. Aykut DİKENCİK

Yüksel KOCAMAN

Musa YÜCEL

Şebnem TAŞAN KURT

Fatih AKDOĞAN

Haluk BEŞER

Talip BAKIR

Mehmet Fatih ÇINAR

Pelin ÇELİK SAKARYA

İrfan ŞAHİN

Yunus Ali DAĞBAŞI

Faruk ŞENER

Cumhur ŞAHİN

Ali Dursun ULUSOY

Veli KÜÇÜK

İbrahim SUBAŞI

Harun KODALAK

Yaşar ŞİMŞEK

Çetin ARSLAN

Müslüm AKINCI

Mehmet Reşat KOPARAN

İlhan GÜRER

Hasan ODABAŞI

Lütfiye AKBULUT

Altan AKPINAR

Fatih ZENCİRCİ

Bilal TEMEL

Gökhan ALTIN

Harun MERT

Ahmet KAR

Yakup DOKGÖZ

Muhammed Fatih UŞAN

Songül SADİOĞLU

İbrahim POYRAZ

Ali Cengiz KÖSEOĞLU

Mehmet ADEMOĞLU

Perihan ÖZDEMİR

Figen ŞAŞTIM

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