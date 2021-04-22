HSK üye adayları belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek 7 üyelik için başvurular bugün saat 18:00 itibariyle tamamlandı. HSK üyeliği için 118 isim başvuru yaptı. Listede Yargıtay’dan 51, Danıştay’dan ise 10 aday bulunuyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 22 Nisan Perşembe gününe kadar TBMM Başkanlığı'na başvuru yapmalarını duyurmuştu.
Bugün saat 18:00 itibariyle başvurular da tamamlandı. 118 HSK adayı belli oldu. Listede Yargıtay'dan 51 aday, Danıştay'dan 10 aday bulunurken 43 avukat, 14 öğretim görevlisi yer aldı.
İşte o isimler;
Sabahattin ÖZTEMİZ
Çetin İlhan AKBULUT
Şükran DOĞAN
Fehmi TOSUN
Fahrettin KIRBIYIK
Abbas ÖZDEN
Ahmet SEZER
Timur BORAHAN
İslam Safa KAYA
Ömür TOPAÇ
Nevzat KARABABA
Ercan EZGİN
Muhsin YILDIZ
Ziya ÖZCAN
Mehmet ALTUNKAYA
Salim ÇEVİK
Fuzuli AYDOĞDU
Satılmış ŞAHİN
Mustafa DOĞAN
Mustafa ERCAN
Mehmet Fatih ÖZDEMİR
Mehmet ALTIKULAÇ
Ömer Faruk AKSOY
İsa ÇELİK
Ali ÇELİKKAYA
Ergün ŞAHİN
Hakan YÜKSEL
Mustafa Halit ÇELİK
Ali Aydın AKPINAR
Emir ATEŞ
Mehmet DURGUN
Mustafa YAPICI
Mustafa KULA
Hüseyin ÖZCAN
Arzu SONSUZ
Ömer Faruk AYDINER
Efkan GÜNAYDINOĞLU
Gürsel ÖZKAN
Necmi BAYRAKTAROĞLU
Ahmet Hilmi OCAK
Maruf OKUYAN
Abdi Affan AVGIN
Ayhan AYAN
Zeynep ŞAHİN
Nevzat ÖZSOY
Hasan OYMAK
Abdulkerim YILDIRIM
Abdullah ARTUNÇ
Bilgin BAŞARAN
Yusuf KUZU
Cafer ERGEN
İsmail ERGÜNEŞ
Saime Bilici DİLEKCAN
Murat ESEN
Aysel DEMİREL
Şerafettin SAKA
Sinan ESEN
Osman CİVELEK
Mehmet ÖZDEMİR
Ali Nevzat AÇIKGÖZ
İbrahim TEMİR
Ahmet ÇİÇEKLİ
Musa HEYBET
Önder ATASEVEN
Ali Ramazan BİLGİSİÇOK
Velihattin ELDEMİR
Savaş ŞAHİNBAY
Derya ÖZTEKİN
Sevinç TÜRKÖZMEN
Çağatay ÇINAR
Nurcan YANARDAĞ
Hamit KOCABEY
Ahmet BADALI
Hayri KESKİN
Hulusi AKDERE
Alaaddin VAROL
Yılmaz KARABODUK
Fevzi GÜMÜŞ
Hakan AKARKEN
Mustafa DERİN
A. Aykut DİKENCİK
Yüksel KOCAMAN
Musa YÜCEL
Şebnem TAŞAN KURT
Fatih AKDOĞAN
Haluk BEŞER
Talip BAKIR
Mehmet Fatih ÇINAR
Pelin ÇELİK SAKARYA
İrfan ŞAHİN
Yunus Ali DAĞBAŞI
Faruk ŞENER
Cumhur ŞAHİN
Ali Dursun ULUSOY
Veli KÜÇÜK
İbrahim SUBAŞI
Harun KODALAK
Yaşar ŞİMŞEK
Çetin ARSLAN
Müslüm AKINCI
Mehmet Reşat KOPARAN
İlhan GÜRER
Hasan ODABAŞI
Lütfiye AKBULUT
Altan AKPINAR
Fatih ZENCİRCİ
Bilal TEMEL
Gökhan ALTIN
Harun MERT
Ahmet KAR
Yakup DOKGÖZ
Muhammed Fatih UŞAN
Songül SADİOĞLU
İbrahim POYRAZ
Ali Cengiz KÖSEOĞLU
Mehmet ADEMOĞLU
Perihan ÖZDEMİR
Figen ŞAŞTIM