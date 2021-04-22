Hakan Altun'un sağlık durumu!

Şarkılar Bizi Söyler programında beraber sunuculuk yaptığı Sibel Can, Altun'un sağlık durumu hakkında "Hakan Altun'un konuşmakta biraz zorlandığını daha önce geçirdiği beyin tümörü ameliyatına bağlı olarak beyin kanaması riskinin olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.



Ayrıca annesi Meral Altun ile de görüntülü konuştuğu ortaya çıktı. Ardından hastaneye giden en yakın arkadaşı Zafer Algöz Hakan Altun'un yoğun bakımdan çıkarıldığını duyurdu.