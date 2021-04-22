Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı: İlk FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi Türkiye'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin, sertifikasyon işlemlerinin ardından Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki limana demirlediğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bayrağımızı göndere çeken ilk FSRU Gemimiz; Ertuğrul Gazi, Türkiye'de. Sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol'daki limana demirledi. Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun' ifadelerine yer verdi.