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Devlet Bahçeli'den 23 Nisan mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM’nin 101’inci açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı yürekten kutluyorum“ ifadelerini kullandı.

Güncel / 22 Nisan 2021 Perşembe 18:35
Devlet Bahçeli'den 23 Nisan mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİSİDİR"

TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılması yakın tarihimizdeki en büyük atılımlardan, en önemli adımlardan birisidir. Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele'nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis'in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis'in manevi varlığında tecelli ve tescil edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi Meclisi'mizin ruhunda yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem Gazi hem de kahramandır.

"İSTİKLAL HAKLARIMIZIN GÜVENCESİDİR"

Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM'nin 101'inci açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. TBMM'in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İlk Meclis'in saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize uzun bir ömür diliyorum.

Mustafa Kemal AtatürkDevlet Bahçeli

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