Ankara'da yine adrese teslim ihale!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, bir süredir ilana çıkıp geri çekilen CNG yakıt alım ihalesini 12 Nisan 2021'de gerçekleştirdi. AVAZTÜRK, ihale sürecinin “adrese teslim” bir yönteme dönüştüğü konusunda uyarmıştı.HAKSIZ REKABET OLUŞTUEGO'nun eski otobüslerde kullandığı yakıt tankları T3 modeli olarak biliniyor. Tüm dünyada otobüslerde T4 yakıt tanklarının kullanılırken, otobüslerin eski olması nedeniyle ihale şartnamesi T3 tanklarına uygun olarak düzenlenmiş bunun da haksız rekabet oluşturduğu dile getirilmişti.



SADECE MAN İHALEYE GİRDİ



EGO'nun şartnameye yapılan tüm itirazlara rağmen 12 Nisan 2021'de gerçekleşen 400 adet CNG yakıt tankı alımı ihalesine pek çok firmanın ihale şartnamesi alarak katılım niyetini belirtmesine rağmen sadece MAN firması katıldı.Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO kaynaklarından edinilen bilgiye göre Belediye Otobüslerinin CNG yakıt tankı alımının gelişimi ise şöyle gerçekleşti:



13 Temmuz 2020 tarihinde CNG yakıt tankı alımı için 1040 adet üzerinden ihaleye çımıldı ancak iptal edildi.



16 Eylül 2020 tarihinde 400 adet CNG yakıt tankı için MAN 25.520.000 TL teklif verdi, ihale yine iptal edildi.26 Kasım 2020 tarihinde 104 adet CNG yakıt tankı için MAN 3.462.160 TL fiyat verdi pazarlık usulü olan ihalede MAN fiyat indirimine gitmedi.En son olarak da 12 Nisan 2021 tarihinde 400 adet CNG yakıt tankı alımı için açılan ihaleye MAN firması tek başına girdi, 12.918.000 TL teklif verdi.Burada en dikkat çekici konu ise 16 eylül 2020 tarihinde yapılan 400 adet CNG yakıt tankı ihalesinden 7 ay sonra 12 nisan 2021 tarihinde gerçekleşen aynı adet CNG yakıt tankı ihalesinde MAN firmasının verdiği fiyat.16 Eylül 2020 tarihindeki ihalede MAN firması montaj ve demontajlı olarak 25.520.000 TL fiyat verirken, 7 ay sonra verdiği fiyat ise yine montaj ve demontajlı olarak 12.918.000 TL.MAN'ın EGO'nun söz konusu ihalesinde fiyatını yarı yarıya çektiği dikkat çekti.



İHALE ŞARTNAMESİ ADRESE TESLİM Mİ DENİLMİŞTİ!



Daha önce AVAZTÜRK'te de yer alan haberde, “EGO'da adres teslim ihale” iddiası 12 Nisan'da yapılan ihalede aşama aşama gerçekleşmiş oldu.Türkiye'de üretilmeyen T3 tanklarını dünyada sadece 2 firma üretiyor. Bu firmalar ise Lüxfer ve Dynetec. EGO'nun ihalesine girmek için fiyat almak amacıyla bu firmalara yapılan müracaatlarda ise, firmalara fiyat verilmediğinin özellikle altı çizilmiş ve ihaleye girmek için bu firmalara bağlantıya girildiğinde ise T3 tanklarını EGO'ya kendilerinin verdiklerini ve fiyat vermeyeceklerini söyledikleri iddia edilmişti.T4 tipi yakıt tankının ise dünyada pek çok üreticisi bulunurken, ihale şartnamesine T3 tipi yakıt tankının yanına T4 tipi yakıt tankı eklendiğinde rekabet şartları oluşacağı ve fiyatların da ona göre şekilleneceği ifade edilmişti.EGO'nun “patlama riski” gerekçesiyle T3 tipi yakıt tankında ısrar etmesi durumunda rekabet şartları oluşmadığı için tank başına en az 1000 Euroluk fazladan fiyat çıkacağı, bunun da toplamda EGO'nun 400.000 Euro fazladan para ödeyeceği anlamına geleceği belirtilmiş ve bu fazladan 400.000 Euro kimlerin cebine gireceği sorusu gündeme gelmişti.



İHALE SONUCU KABUL EDİLECEK Mİ?



EGO'nun “özel şartlarla” hazırladığı ihale şartnamesine göre gerçekleşen 400 adet CNG yakıt tankı alım işini başka isteklilerin de ihale şartnamesi almasına rağmen tek başına giren MAN firmasının kazandığı ihalenin haksız rekabet şartlarına rağmen onaylanıp onaylanmayacağı merak ediliyor. Kaynak: EGO'da 'adresi belli ihale' o adreste kaldı