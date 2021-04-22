82 saatlik kısıtlama başladı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgeyle 23 Nisan'ı da dahil etti. Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması bu hafta 82 saat sürecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 3 gün sürecek. Genelge kapsamında 82 saatlik kısıtlama 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek.
Hafta sonu kısıtlamalarında olduğu gibi 23 Nisan Cuma günü de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemiş dükkanları saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak.