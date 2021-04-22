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7 ilde kesin korunacak alanlar ilan edildi

Samsun ve Bitlis illerinde bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilirken, Denizli, Tunceli, Aydın ile Malatya'da ise arazi toplulaştırmasına gidilecek ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması ile bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 7 ilde ise belirli alanlar kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. İşte son dakika haberinin detayları

Güncel / 22 Nisan 2021 Perşembe 11:21
7 ilde kesin korunacak alanlar ilan edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Samsun'un İlkadım İlçesi Kale Mahallesi (Cumhuriyet Meydanı) bölgesi ile Bitlis'in Tatvan İlçesi Çayırönü Mahallesi (Yeşilmezra) sınırları içerisinde bulunan alanlar kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildi.

Karar, 5393 sayılı Belediye Kanun'un 73'üncü maddesi gereğince verildi.

4 İLDE TAPULAŞTIRILMAYA GİDİLECEK

DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce Denizli'nin Çameli ile Acıpayam ilçelerindeki 10 mahalle ile Aydın'ın Koçarlı ve Germencik ilçelerindeki birer mahallede, DSİ 9.Bölge Müdürlüğünce Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 13 mahalle ve köy ile Malatya'nın Arguvan ilçesindeki 6 köy ve mahallede kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırmasına gidilecek ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması sağlanacak.

Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ve yoğun sabit tesis bulunan yerler toplulaştırma dışında bırakılacak.

SON DAKİKA 7 İLDE KESİN KORUNACAK ALANLAR BELİRLENDİ VE İLAN EDİLDİ

Ankara'nın Ayaş ilçesindeki Şıngırdaklin Mağarası, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı köyü, Antalya'nın Demre ve Finike ilçeleri sınırlarındaki Beymelek Kıyı Bandı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi sınırlarındaki 31. Grup alanı, Çankırı'nın merkez ilçesindeki Çorakyerler Fosil Lokalitesi, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Mecidiye köyü sınırlarında yer alan Uzunkum ve İtalyan koyları ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nün Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Recep Tayyip Erdoğan

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