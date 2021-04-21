Terör örgütü PKK'da çözülme! O sayıya ulaştı!

İçişleri Bakanlığınca, yürütülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.



Terör örgütüne 2015'te katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri aktarılan açıklamada, 2021'de sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 55'e yükseldiği kaydedildi.