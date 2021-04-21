KOSGEB ile Japonya arasında anlaşma!

KOSGEB, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile kredi anlaşması imzaladı. Dünya Bankası ile koordinasyon içerisinde eş finansman projesi çerçevesinde sağlanan 300 milyon dolarlık kredi anlaşması, pandemiden etkilenen imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 yılı sonrası kurulan teknoloji tabanlı start-up’ları kapsıyor.