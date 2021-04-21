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İstanbul'da ekmeğe zam!

İTO'ya bağlı ve fırıncılar odasına bağlı fırınlarda 200 gr. ekmeğe zam geliyor. 1.75 TL'lik ekmek 2 TL'den satılacak.

Ekonomi / 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:25
İstanbul'da ekmeğe zam!

Ramazan sonrasında İTO’ya bağlı yaklaşık 500 fırında ekmeğe yüzde 15 zam yapılacak. Böylelikle 240 gramlık ekmek 2 TL’den satılacak.

İstanbul’da yıllardır iki farklı ekmek fiyatı uygulanıyor. Valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) kayıtlı olan fırınlar ise ticaret odasının oluşturduğu komisyonda kendi fiyatlarına karar veriyorlar.

Ramazan sonrası yüzde 15 zam
Son olarak geçen yıl ekim ayında hem İTO’ya bağlı fırınlar hem de fırıncılar odasına bağlı fırınlar, İstanbul'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapmıştı.

İTO komisyonundan geçen zam kararının, salgının pik yapması ve Ramazan'a denk gelmesi nedeni ile dondurulduğu bildirildi.

Ramazan sonrasında ekmeğe yüzde 15 zam yapılarak 200 gramlık ekmeğin 1,75, 240 gramlık ekmeğin de 2 TL’den satılacağı kaydedildi.

Fırıncılar odası: Zam şu an gündemimizde yok
Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre, İstanbul fırıncılar Odası’nın gündeminde ise henüz bir zam olmadığı belirtildi.

Halihazırda federasyon tarafından 9 TL olarak tavsiye edilen ekmeğin kilogram fiyatı, hem İTO’ya bağlı fırınlarda hem de diğerlerinde 7,5 TL.

240 gram ekmek 2 lira
Buna göre 200 gr. ekmek 1,5 TL, 240 gram ekmek de 1,75 TL. Ramazan sonrasında ise İTO’ya bağlı yaklaşık 500 fırında 240 gramlık ekmek 2 TL'ye satılacak.

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