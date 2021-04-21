GSS prim borçları için son 10 gün!

Geçtiğimiz yıl çıkarılan torba yasa ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara tanınan kolaylıkta son 10 güne girildi.



30 Nisan tarihine kadar ödeme yapanlar, sadece anaparayı ödeyecek.



Bu durumda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.



GSS prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.



KİMLER ÖDEMİYOR?



Emekliler



Bir işyerinde sigortalı olarak çalışanlar



Kendi işyerinden Bağ-Kur primi ödeyenler



İsteğe bağlı sigorta primi yatıranlar



İşsizlik maaşı alanlar



Nakdi ücret desteği ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar



Anne-babası ya da eşinden dolayı sigorta kapsamında olanlar.



Gençler eğer öğrencilikleri sürüyorsa lisede 20, üniversitede ise 25 yaşına kadar.