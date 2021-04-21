Erdoğan açıkladı: Kısa çalışma ödeneği...

Başkan Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Erdoğan, "Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik." açıklamasında bulundu