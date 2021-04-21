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Çocuklara özel Youtube!

YouTube, dünya genelinde birçok farklı ülkede 6 yıl önce aktif ettiği YouTube Kids uygulamasını sonunda Türkiye'de de kullanıma sundu. Tamamen çocuklara özel içeriklerin filtrelendiği serviste, yaş aralığına özel olarak çeşitli filtrelemeler de kullanılabiliyor. Ayrıca anne-babaların kontrolü tam anlamıyla sağlaması için arama özelliğinin kapatılması, zamanlayıcı kurulması ve içerik denetimi özelliklerine de yer veriliyor.

Güncel / 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:54
Çocuklara özel Youtube!

YouTube hem videolarda hem de platformun genel seyrinde yetişkinler için olduğu gibi çocuklar için de birtakım düzenlemeler sunuyor. Dolayısıyla filtrelemeyle birlikte çocuklar için sakıncalı olabilecek videolar ortadan kaldırılıyor.

Ancak buna ek olarak bir de tamamen çocuklara özel bir uygulama olan YouTube Kids var. Dünya genelinde birçok farklı ülkede uzun süredir aktif olan YouTube Kids, sonunda Türkiye'de de hayata geçirildi. Böylece herhangi bir yaş sınırlaması ya da filtrelemeye gerek kalmadan tüm içerikler çocuklara uygun olarak listeleniyor.

Özellikle çocukların akıllı telefon ve tabletlerle çok fazla zaman geçirdiği ve genellikle YouTube üzerinden video izlediği düşünüldüğünde YouTube Kids'in önemi daha da net bir biçimde ortaya çıkıyor. Bu uygulamayla birlikte servis çocuklar için olumsuz örnek olabilecek videoları tamamen filtrelemiş bir şekilde sunuyor.

YouTube Kids'te çocuklar için farklı kategoride içerikler listeleniyor. Kategoriler ise şöyle:

Öğrenme ve Hobiler
Sanat ve El Sanatları
Müzik ve Dans
Oyuncak ve Oyun
YouTuberlar ve Aile Vlogları

Ayrıca yine profil oluşturma özelliğiyle birlikte YouTube Kids'i daha verimli kullanmak mümkün hale geliyor. Böylece maksimum 8 profil oluşturup bu profillerdeki içeriklerin, video önerilerinin ya da ayarlarının ayrı ayrı düzenlenmesi söz konusu oluyor.

YouTube Kids, kendi içerisinde yaşa göre filtreleme özelliğine de sahip.

YouTube Kids her ne kadar genel tabiriyle çocuklar için olsa da aslında kendi içinde de yaşa göre bir filtreleme mekanizması sunuyor. Böylece okul öncesi (4 yaş ve altı), küçük (5-7 yaş) ve büyük (8-12 yaş) arasından seçim yapılıp ilgili içerikler listelenebiliyor.

Tamamen anne-baba kontrolündeki uygulamada arama fonksiyonu kapatılıp; izlenmesi istenmeyen içerikler kolayca sınırlandırılabiliyor.
Zaman takibi de mümkün

Anne-babalar çocuklarının YouTube Kids'te çok fazla vakit geçirmesini önlemek adına uygulamada sunulan zamanlayıcı özelliğini de kullanabiliyor. Bu sayede izlenen videolar takip edilebildiği gibi çocukların uygulamada geçirdikleri zaman da net bir biçimde görülebiliyor.

Her ne kadar daha çok akıllı telefon ve tabletler düşünülerek mobil uygulama geliştirilmiş olsa da aslında YouTube Kids'in özel bir web sayfası da var:

YouTube Kids (Web Sitesi)
YouTube Kids (Google Play)
YouTube Kids (App Store)

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