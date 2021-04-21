Başkan Erdoğan'dan sürpriz görüşme! İftarda bir araya geldiler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi.







Konuya ilişkin Erdoğan Dijital Medya isimli yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.





