Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katıldı. Açılışta önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan 'Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz.' dedi.