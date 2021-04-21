Bakan Muş görevi devraldı!

Muş, Ticaret Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Parlamentoda Grup Başkanvekilliği görevi sırasında Pekcan ile Ticaret Bakanlığının görev alanına giren yasal süreçlerle ilgili istişarelerinin olduğunu, kendisinin başarılı çalışmalarını yakinen takip etme imkanını bulduğunu belirterek bu anlamda Bakanlıktaki önemli icraatlarını çok iyi bildiğini söyledi.



Bundan sonraki süreçte de Pekcan'ın deneyimleri, bilgi ve birikimlerinden istifade edeceklerini belirten Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Esnafıyla, ihracatçısıyla, iş insanı ve emekçisiyle Türkiye'nin geleceğine yön verecek 2023 vizyonumuza katkı sunacak böyle önemli bir Bakanlığa atanmış olmak benim için büyük bir gurur vesilesi olmuştur. Bu milletin bir evladı olarak ülkeme Bakanlık mevkiinde hizmet etmek benim için büyük bir şereftir. Milletimizin bizlere yüklediği sorumluluğun elbette bilinci içerisindeyiz. Bize düşen görev teslim aldığımız bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşımaktır, üreten, büyüyen istihdam yaratan, daha çok ihracat yapan Türkiye vizyonumuza katkı sunmaktır. Bunu hep birlikte başaracağız."



Muş, Bakanlığın görev alanındaki konuları başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm sosyal paydaşlarla istişare süreçlerini işleterek yürüteceklerini ifade ederek şunları kaydetti:



"Bu vesile ile iş insanımıza ve esnafımıza seslenmek istiyorum. Bu Bakanlık sizin Bakanlığınızdır. Bu Bakanlık esnafımızın, ihracatçımızın, iş insanımızın, girişimcimizin, dürüst tüccarımızın Bakanlığıdır. Tıpkı görevi devraldığım Sayın Bakanımızın bugüne kadar yaptığı gibi onların sorunları için bize gelmesini beklemeyeceğiz, biz onlara gideceğiz. Esnafımızın derdini onun yanına giderek, çayını içerek dinleyeceğiz. İhracatçılarımızın meselelerini sektör sektör ziyaretler yaparak tespit edeceğiz. Bakanlığımızın görev alanına giren yetkiler çerçevesinde yatırım ortamının hem yerli hem de yabancı yatırımcılar açısından iyileştirilmesi için atılan adımları daha da çoğaltacağız. Kurallı serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası ticaret ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz."



"MİLLETİN BİZE EMANETİ KUTSALDIR, EMANETE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ"



Bakan Muş, ihracatçıların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:



"Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin ekonomik gücünün en temel göstergelerinden birisi o ülkenin ihracat kapasitesidir. İhracat, dış ticaret açığımızı kapatması, ülkemizin sermaye akışını sağlaması ve bütün sektörleri harekete geçirmesi bakımından fevkalade önemlidir. Esasen ekonomik bağımsızlığımızın temeli de ihracat gücünden kaynaklanmaktadır. Küçük esnafımızı da asla unutmayacağız. Hedefimiz, adil rekabet şartlarını sağlayarak küçük esnafımızı daha da büyütmek olacaktır. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Milletin bize emaneti kutsaldır, emanete gözümüz gibi bakacağız. Bakanlıktaki çalışma arkadaşlarımla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak, durmadan çalışacağız. Bu duygularla tekrar tüm milletimize minnetlerimizi sunuyor, başta Sayın Bakanımız olmak üzere Bakanlığımızın tüm çalışanlarına burada bulunan milletvekillerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."



"CUMHURBAŞKANIMIZA 'BU SENE (İHRACAT) 200 MİLYAR DOLARI GEÇECEĞİZ' DİYE SÖZ VERMİŞTİK"



Pekcan da Muş'a hayırlı olsun dileklerini ileterek "Bu bir bayrak yarışı. Ben eminim ki kendisi bayrağı bizden çok daha ileri noktalara götürecek." dedi.



Bakanlığı döneminde hayata geçirdiği projelerden bahseden Pekcan, "Şu anda 4 mevzuat hazır. Bir tanesi elektronik çek yasası, biri perakende yasası, biri kooperatifler yasası, bunlar tamamen hazır. Kamu ve özel sektör görüşleri alındı. Hal yasası taslağı da hazır. İngiltere ile STA'yı da sorunsuz bir şekilde tamamladık. Dijitalleşmeye çok önem verdik, pandemi döneminde çok işe yaradı. İhracatı tabana yaymak ile ilgili faaliyetlerimizi genişlettik." diye konuştu.



Pekcan, "Bakanımıza görevi devrederken en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza beni bu göreve getirdiği ve 33 ay süreyle bu şerefli görevi yapmaya izin verdiği için teşekkür ediyorum. Kabine arkadaşlarıma, bütün bakanlara, sayın milletvekillerimize, STK başkanlarımıza, iş dünyasının çatı kuruluşlarına ve Bakanlığımızın tüm çalışanlarına destekleri ve özverileri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ticaret Bakanlığı görevini Muş'a devreden Pekcan'ın, "Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik 'Bu sene (ihracat) 200 milyar doları geçeceğiz' diye 205 milyar dolar olarak bildirdik, 205-210 milyar dolar arasında bir hedefimiz var yolunuz açık olsun." sözleri üzerine Muş da "Yükü daha da ağırlaştırdınız." diye yanıt verdi.