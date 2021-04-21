Araç sahiplerine müjde! Büyük oyun sona erdi!

Akaryakıtta vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele koordinasyonunda operasyonlar başlatıldı. Sınır kapılarında bulunan akaryakıt istasyonlarında akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Örneğin İspala, Kapıkule'de 4.340 lira, Hamzabeyli'de 4.330 lira, Çeşme'de 3.829 lira, Pendik'te 3.890 lira, Mersin'de 3.874 lira, Karusu'da 3.920 lira.



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sınır kapılarında akaryakıt (motorin) fiyatlarının farklı olmasının nedenlerine ilişkin soruları yanıtladı.



Bakan Dönmez, "Petrol Piyasası Kanunu kapsamında ÖTV ve KDV'den müstesna olarak yapılan motorin teslimlerinde farklı sınır kapılarında bulunan bayilik lisansı sahipleri tarafından mezkûr mevzuat hükümleriyle bağdaşmayacak derecede yüksek fiyat farkları bulunması konusunda, varsa usulsüzlüklerin tespiti amacıyla denetim başlatıldı, süreç devam ediyor" dedi.



EPGİS: OPERASYONLAR DEVAM ETMELİ



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, fatura kaçakçılığıyla devletin milyarlarca lira vergi kaybına uğratıldığını belirterek, "Bu miktar tüm tüketicilerin daha ucuz yakıt tüketmesi için eşel mobil benzeri sistemlerde kullanılabilirdi. Ama tüketicilerin ucuz olduğu için tercih ettiği ürünler bu yolla yapılan kaçağı da artırdı. Bu operasyonlara devam edilerek benzer faaliyetlerde bulunanların tamamının sektörden silinmesi gerekiyor. Biz bu mücadelede üstümüze düşeni her zaman yaptık. Bu yola tevessül edenlerin, ödemedikleri verginin imkânıyla yaptıkları fiyat indirimleri, vergisini veren basiretli akaryakıtçıların sektörden çekilmesine yol açtı" dedi.



AKARYAKITTA FATURA OYUNU SON BULUYOR



AK Parti'nin akaryakıtta vergi kaçağını önlemeye yönelik hazırladığı yasa teklifi bu hafta Meclis'e geliyor. Düzenleme ile vergi, akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı uygulama dönemine geçilecek. Akaryakıt, LPG sektöründe ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon lira, hâlihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon lirayı geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1'i tutarında teminat alınacak. Ayrıca akaryakıt ve LPG piyasasında olup teminatlarını vermeyenler, teminatlarını verene kadar faaliyetten men edilecek. Akaryakıtta ödeme kaydedici cihaza müdahale eden beş yıl hapis cezası öngörülüyor. EPDK'ya bayilerden ve dağıtıcılardan gelen verileri güncel olarak denetleyebilecek.



LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK



Sahte fatura düzenleyen ve kullananlar ile ödeme kaydedici cihaza ve otomasyona müdahale fiillerinin tespit edilmesi durumunda tüm faaliyetler EPDK tarafından geçici olarak durdurulacak.



Bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir kişiye de lisans verilmeyecek. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek. Akaryakıt-LPG dağıtıcı ve bayi lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması şartı aranacak.



KAYIP 7,6 MİLYAR TL



Akaryakıtta sahte fatura düzenleyenlere büyük ceza getiren düzenleme meclis plan bütçe komisyonunda görüşülmeye başlandı. Gelir idaresi yetkilileri sahte fatura düzenleyenleri yol açtığı yıllık vergi kaybının 7.6 milyar TL olduğunu açıkladı.