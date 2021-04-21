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Apple'dan Türkiye kararı! Zam geldi

Apple Türkiye, iPAD başta olmak üzere birçok cihaza zam yapıldığını duyurdu.

Teknoloji / 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:10
Apple'dan Türkiye kararı! Zam geldi

Apple Türkiye tarafından başta iPad olmak üzere birçok ürüne yüksek oranda zam yapıldı. Apple'ın yeni fiyatları haberimizde.

Apple, en yeni ürünlerinin tanıtımını dün çevrimiçi bir etkinlikle gerçekleştirdi. Bu etkinlik kapsamında duyurulan ürünler ise kayıp ürün bulma cihazı AirTag, mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 7 farklı renk seçeneğine sahip M1 işlemcili iMac, 5. nesil iPad Pro ve Apple TV 4K oldu.

Türkiye'de satışa sunulan Apple ürünleri ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Şirket, Türkiye'de sattığı ürünlerin fiyatlarında zam kararı aldı. Özellikle de iPad'lerin fiyatları oldukça yüksek oranda zamlandı.
Tanıtım etkinliği zam olarak yansıdı

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte özellikle de yeni iPad Pro modeli ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Ancak bu etkinlik, hali hazırda satılmakta olan iPad modellerine zam olarak geri dönüş yaptı. Üstelik bazı modellerdeki zam oranı gerçekten de yüksek denebilecek seviyede. Buna göre Apple Türkiye'deki bazı ürünlerin yeni fiyatları şöyle oldu:

iPad Air 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 9.399 TL (8.399 TL eski fiyat)
iPad Air 256 GB Wi-Fi: 7.999 TL (7.199 TL eski fiyat)
iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799 TL (7.199 TL eski fiyat)
iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL (5.799 TL eski fiyat)
iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899 TL (5.199 TL eski fiyat)
iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899 TL (4.399 TL eski fiyat)
iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499 TL (3.999 TL eski fiyat)
iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499 TL (3.199 TL eski fiyat)
iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.399 TL (6.399 TL eski fiyat)
iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5.999 TL (5.199 TL eski fiyat)
iPad Mini 64 Wi-Fi + Hücresel: 5.799 TL (4.999 TL eski fiyat)
iPad Mini 64 Wi-Fi: 4.399 TL (3.799 TL eski fiyat)
iPad Air (4. nesil) Smart Folio: 799 TL (699 TL eski fiyat)
Magic Keyboard: 2.999 TL (2.499 TL eski fiyat)
Smart Keyboard Folio: 1.749 TL (1.499 TL eski fiyat)
Smart Keyboard: 1.499 TL (1.299 TL eski fiyat)

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