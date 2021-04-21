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Altını olanlara ABD'li analistlerden bomba uyarı!

JP Morgan analistleri, altının geleceğine dair beklentilerini açıkladı. Aynı zamanda altın fiyatları bugüne yükselişle başladı. İşte güncel altın fiyatları...

Güncel / 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:08
Altını olanlara ABD'li analistlerden bomba uyarı!

Kısa vadeli dirençlerini kıran altın 1800 doların üzerini hedefliyor. ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil getirisinin gerilemesinden destek alarak 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı kıran spot altında bu hafta 1800 dolar/ons seviyesinin üzerinin test edilmesi bekleniyor.

Peperstone analistleri, teknik analizlerin 50 günlük hareketli ortalamanın kırılması ile altında yönü yukarı oynayan yatırımcıların kontrol eder hale geldiklerine işaret ettiğini belirttiler.

Analistler, teknik göstergelerin 1840 dolar/ons seviyesini hedef olarak gösterdiğini de vurguladılar. Milliyet'te yer alan habere göre, Spot altın fiyatının önündeki ilk engelin 1785 dolar/ons olduğunu belirten analistler, buranın aşılması halinde 1818 dolar/ons seviyesine kadar hareket olabileceğini ifade ediyorlar.

JP Morgan: Yükseliş devam edecek

JP Morgan dolarda yükseliş beklentisini korudu. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, dolarda ABD tahvil faizlerinde yaşanan gerileme ile uyumlu olarak yaşanan düşüşün yukarı yönlü trend içinde trendin tersine hareket olduğu ancak bunun geçici olmasının beklendiği kaydedildi.

Değerlendirmede ABD'de açıklanan verilerin güçlü gelmeye devam ettiğinin altı çizildi. Fed'in Nisan ayı tutanaklarından itibaren varlık alımlarının azaltılması konusunda resmi mesajlar verebileceği öngörüldü.

JP Morgan, dolar için aralarında Japonya, İsviçre ve İngiltere'nin de olduğu merkez bankalarının güvercin kalması beklenen ülkelerin para birimleri karşısında uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

Altın yükselişte
Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı 462, çeyrek fiyatı 747, yarım 1485 ve tam fiyatı ise 2952 TL olarak kaydedildi.

İngiltereJaponyaİsviçre

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