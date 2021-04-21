Alman polisinden protestoculara sert müdahale!

Federal Meclis'te Enfeksiyon Koruma Yasası'ndaki değişiklik görüşülürken yasaya karşı olan binlerce kişi Berlin'de gösteri yaptı. Alman emniyetinin rakamlarına göre 8 bin gösterici toplandı. Protesto sırasında 2200 polis de güvenlik önlemlerini aldı. Polis, korona kurallarına uyulmadığı için gösterinin sonlanması çağrısında bulundu.







Ancak göstericilerin cevabı direnmek olunca polis müdahale etti. Polisle göstericiler arasında çıkan çatışma sonrasında 40 kişi gözaltına alındı.





