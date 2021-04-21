21 Nisan koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 318 bin 839 test yapılırken 61 bin 967 vaka belirlendi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU



Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.





