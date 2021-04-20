Şamil Tayyar'ın acı kaybı!

Bir süredir çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi gören AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası, 88 yaşındaki Hüseyin Tayyar hayatını kaybetti. Hüseyin Tayyar'ın yarın İslahiye ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Öte yandan birçok siyasi isim Şamil Tayyar için başsağlığı mesajı yayınladı.



OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti MKYK Üyemiz Şamil Tayyar Beyfendinin Hakk'a yürüyen muhterem babası Hüseyin Tayyar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.



BAKAN SOYLU: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Şamil Tayyar'a başsağlığı diledi. Soylu, "MKYK Üyemiz ve Gaziantep Milletvekilimiz Sn. Şamil Tayyar Beyefendi'nin, vefat eden kıymetli babası Hüseyin Amcamıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah..." dedi.