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Rusya'dan flaş karar! NOTAM ilan ettiler!

Rusya, Karadeniz üzerinde sivil havacılık için tehlikeli alan uyarısı yapan ve bazı bölgelere uçuşun sınırlandığına yönelik NOTAM yayımladığını duyurdu.

Dünya / 20 Nisan 2021 Salı 18:51
Rusya'dan flaş karar! NOTAM ilan ettiler!

Rusya, Ukrayna ile gerilimin artmasının ardından tatbikatlarını arttırdığı Kırım ve Karadeniz hava sahasının bir bölümünde sivil uçuşlara yönelik geçici uçuş kısıtlaması ilan etti.

Rusya, NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu yayınlayarak Karadeniz’in ve Kırım hava sahasının bir kısmında sivil uçuşların kısıtlandığını duyurdu. Bugünden başlayarak 24 Nisan tarihine kadar uygulanacak olan kısıtlama nedeniyle Karadeniz’in, Kırım yarımadasındaki Akmescit noktasındaki bazı kısımlarda hava yolu şirketleri uçuş gerçekleştiremeyecek.

14 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan’dan 31 Ekim’e kadar Karadeniz'in bazı bölgelerinde yabancı savaş gemileri ve diğer devlet gemileri için, Rusya'ya ait kara sulardan geçiş hakkı kullanılmasını askıya alacağını duyurmuştu.

Ukrayna

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