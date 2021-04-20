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Resmen yürürlükte! İki aya indirildi!

Yeniden tahsise açılan internet alan adları için üç aylık başvuru alınmama süresi, iki aya düşürüldü.

Güncel / 20 Nisan 2021 Salı 18:45
Resmen yürürlükte! İki aya indirildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yeniden tahsise açılan alan adları için üç aylık başvuru alınmama süresi, iki aya düşürüldü.

Yönetmelikle, Bakanlık adı "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı", Tahsise Kapalı Adlar Listesi "Mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan listeyi", Tahsisi Kısıtlı Adlar Listesi "Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş alan adları gibi adlardan oluşan listeyi" ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı tanımı "Alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten taraflarını, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşlarını" tanımlayacak şeklinde güncellendi.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM HİZMET SAĞLAYICI SAYISINA ÜST SINIR

Bugün yapılan değişikliklerle, alan adı tahsislerinde yaşanan ihtilaflarda alternatif Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS) belirlenmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre alan adı tahsis sisteminde yeni bir döneme geçilecek olmasına ilişkin hususlar dikkate alınarak ihtiyaçlara göre daha esnek bir model tasarlandı.

Yeni modele göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet alan adlarına ilişkin pazar koşulları, uyuşmazlık sayıları gibi hususları dikkate alarak faaliyet gösterecek UÇHS sayısına üst sınır getirebilecek. Ayrıca, geçiş sürecinde faaliyet gösteren asgari UÇHS'nin bulunmaması durumunda, alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması bir UÇHS faaliyete geçene kadar BTK tarafından belirlenen tarafça işletilebilecek.

".kep.tr" UZANTISI İKİNCİ SEVİYE ALAN ADLARI LİSTESİNE EKLENDİ

Ayrıca, internet alan adlarına ilişkin verilerin güvenliğinin korunmasına ilişkin önlemler alınarak son kullanıcılara alan tahsisi yapan şirketler olan kayıt kuruluşlarına "TRABİS olarak adlandırılan ".tr" ağ bilgi sistemine entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurma" yükümlülüğü getirildi.

Yönetmeliğin ilk yayım yılı olan 2010'dan sonra Türkiye'de kullanılmaya başlanan kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının kullandığı ".kep.tr" uzantısı ise ikinci seviye alan adları listesine eklenerek güncelleme yapıldı.

Bunların yanı sıra kayıt kuruluşları ve uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılara gerekli durumlarda yaptırımların uygulanması hususu düzenlendi.

Belgeli tahsisler ile satış, devir ve feragat işlemlerinde gerekli kontrollerin Kurum tarafından yapılması ile başvuru esnasında sunulan bilgi ve/veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda Kurum tarafından ilgili alan adı tahsisinin iptal edilmesi hususları güncellendi.

Yeniden tahsise açılan alan adları için üç aylık başvuru alınmama süresi iki aya indirildi.

Uyuşmazlıklara ilişkin kararların yayımlanmasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dikkate alınarak, ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin kararların BTK'nin İnternet sitesinde yayımlanması sırasında, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınması hususu düzenlendi.

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