Donbass krizinde yeni perde!

Ukrayna'dan Rusya'ya Donbass çağrısı geldi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulunduğu belirtildi.



Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde, "Ordumuz" hazır mesajı vermişti. Bu açıklamanın hemen ardından Rusya da Kuzey Kafkasya'daki askeri birliklerini tatbikat için Kırım'a gönderdi.



KARADENİZ'DEKİ GERİLİMDE SON DURUM



İki ülke arasında patlak veren Donbass krizi sürerken, Ukrayna'dan gerilimi düşürecek bir hamle geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya lideri Putin'e çağrı yapıp, Donbass'ta görüşme teklifinde bulundu.



