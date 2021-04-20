Bakan Dönmez tarih verdi! Fatih ve Kanuni Karadeniz'de yeni fetihlere başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları;



'Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz



Fatih Sondaj Gemisi Amasra-1 lokasyonunda keşif amaçlı sondaj çalışmasına devam ediyor.



Biz sektörümüzün inancından yola çıkarak dedik ki "Biz bize yeteriz". Eğer ekipmanların yerli muadillerini üretmeseydik yurtdışına 263.5 milyon lira bedel ödeyecektik. Ülkemizde kalan para yerlileşmeyle 76 milyon lira oldu."