Apple'dan peş peşe bombalar!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirdiği lansman CEO Tim Cook'un konuşması ile başladı. Tim Cook'un tanıttığı ilk ürün Apple Card oldu. Cook, kartın 18 yaşından büyük herkesin kullanımına açılacağını belirtti.



Cook'un tanıttığı bir başka servis ise Apple Podcasts oldu. Bu servis önümüzdeki aydan itibaren 170 ülke ve bölgeye açılacak. Bu servis kullanıcılarına reklamsız hizmet sunacak. Lansmanda yeni iPhone 12 rengi de belli oldu. Apple iPhone ailesine mor rengi de entegre etti. Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTags de lansmada görücüye çıkan ürünler kervanına katıldı. Ürünün ABD fiyatı 29 dolar olarak belirlendi. 4'lü paketin fiyatı ise 99 dolar oldu. AirTags'in 30 Nisan itibariyle satışa sunulacağı açıklandı. Lansmanda Apple TV 4K ve yeni Apple TV kumandası da görücüye çıktı. Ürünün 32 GB'lık versiyonu 179 dolar, 64 GB versiyonu ise 199 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak. Lansmanın en büyük sürprizlerinden birisi de yeni iMAc oldu. M1 ile gelen ürün ultra ince yapısı ile dikkat çekiyor. Cihaz 2thunderbolt ve 2 USB-C'ye ev sahipliği yapıyor.



7 renk seçeneği ile gelen cihaz 24 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. yeni iMac 1080p webcam'e de sahip. Başka bir deyişle cihaz FaceTime HD kamera ile geliyor. Apple bu kamerayı 'Bugüne kadar bir Mac'e koyduğumuz en iyi kamera' olarak lanse etti. Cihaz ayrıca 6 hoparlöre sahip. Apple keynote'a son dönemin popüler uygulaması Zoom'u da eklediğini duyurdu. Cihazın 21.5 inç modellere kıyasla yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklandı.



Yeni Magic Keyboard'u da görücüye çıkaran Apple, klavyede touch ID'ye de yer verdi. Cihazlar 1299 ve 1499 dolar fiyat etiketi ile ABD'de satışa sunulacak.