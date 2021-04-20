AK Parti'den 'Mısır' teklifi! TBMM'ye sunuldu...

Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni döneme girilirken, TBMM'de dostluk grubu için kanun teklifinde bulunuldu.



AK Parti Grup Başkanvekili Turan,'AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz.' dedi.



Teklifte Türkiye ile Libya arasında da dostluk grubu kurulması öneriliyor.



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