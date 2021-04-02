Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta 2 bin 182 oldu, 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.



