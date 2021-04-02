Meteorolojiden kar uyarısı!

Meteorolojiden aktarılan son dakika bilgisine göre, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.



Yarın Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege Kıyıları, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun Şanlıurfa ve Batman dışında kalan yerlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.