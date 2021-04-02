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Lütfi Elvan, AB'li büyükelçilerle buluşacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AB'li büyükelçilere ekonomi reformları hakkında bilgi verecek. Yabancı temsilcilerle yapılacak temaslarla ülkeye döviz girişinin sağlanması hedefleniyor.

Ekonomi / 02 Nisan 2021 Cuma 12:06
Lütfi Elvan, AB'li büyükelçilerle buluşacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı Ekonomi Reform Paketi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerine anlatılacak.

Bakan Elvan, Türkiye ekonomisini güçlendirecek adımlarla ilgili bugün saat 15.30'da AB'li büyükelçilerle bir araya gelecek.

AB BÜYÜKELÇİLERİNE REFORM SUNUMU
Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda büyükelçilere 'ekonomi reformları'na ilişkin sunum yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı, ayrıca Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında AB büyükelçilerine bilgi verecek ve soruları cevaplayacak.

ÜLKEYE DÖVİZ GİRİŞİ YENİDEN SAĞLANACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan ekonomik reform paketi sayesinde ülke ekonomisinin yarınlarının şekillendirilmesi hedefleniyor.

Yabancı ülke temsicileriyle düzenlenen toplantılarda paketin detayları aktarılarak, Türkiye'de yatırımcıları bekleyen kolaylıklar ve avantajlara vurgu yapılacak.

Bu sayede ülkeye yeniden döviz girişi sağlanarak piyasanın toparlanması bekleniyor.

Öte yandan, reform paketinin ayrıntılarını düzenlenen törende açıklayan Erdoğan, toplantı sonrası katılımcılara, büyükelçilere ve uluslararası camiaya da kitapçıkların dağıtılacağını bildirmişti.

EKONOMİ REFORM PAKETİNDE NELER VAR
Reform çalışmasının özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.

Erdoğan, paketi 'Ekonomik reform paketimiz, Türkiye'yi geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı politikalar içeriyor.' şeklinde tanımladı.

Makroekonomik ve yapısal politikalar olmak üzere iki alandan oluşan paketin makroekonomik alanında kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam hedefleri yer alıyor.

Yapısal politikalar başlığı altında kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları ile piyasa gözetimi ve denetimi bulunuyor.

Lütfi Elvan, AB li büyükelçilerle buluşacak #3

YATIRIM VURGUSU
Belirlenen hedefler doğrultusunda şeffaf, hesap verebilir ve güçlü bir kurumsal yönetişim çerçevesi tesis edilecek. Üretken yatırımların güçlü bir şekilde teşviki sağlanacak.

Özel kesim yatırımlarının korunması hakkında kanun çıkarılacak. Devlet destkeleri reformu yapılacak. Yatırım teşvik sistemi reforme edilecek. Ayrıca, iç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirilecek. Avrupa Birliği mevzuatına uygun yeni düzenlemeler yapılacak.

Rekabet politikaları çerçevesinde, dijital piyasalarda adil rekabeti geliştirmek için serbest pazar ilkeleri ve Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumlu adımlar atılacak. Dijital piyasaların düzenlenmesine yönelik kanun teklifi hazırlanacak.

GÜVENCE ARTIRILACAK
Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal alt yapı tamamlanacak. Doğalgaz piyasası yeniden yapılandırılarak bu alan rekabetçi bir temelde geliştirilecek. Madencilik, petrol ve doğalgaz arama ve üretiminde yatırım ortamını iyileştirilecek, yatırım güvencesi artırılacak.

İhraç ürünlerinin daha hızlı ve daha düşük maliyetle pazarlara erişimi için yurt dışında lojistik merkezleri kurulacak. Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri faaliyete geçirilerek, yüksek teknolojili mal ve hizmet üretiminde kümelenme teşvik edilecek.

PetrolLütfi ElvanRecep Tayyip Erdoğan

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