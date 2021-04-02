Kılıçdaroğlu ve Özel'e tazminat davası!

CHP'li Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları görüntülerini ifşa edilmesiyle ilgili yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Akın Gürlek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisini hedef aldığı hakaret içeren ifadeleri nedeniyle harekete geçti. Kılıçdaroğlu'nun 20 Ekim'de TBMM'deki CHP grup toplantısında Gürlek'e yönelik kullandığı, "Yeni Zekeriya Öz'ümüz", Özgür Özel'in ise "Adaletin celladı, seyyar giyotin" ifadeleriyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 75 bin lira, Özel'e ise 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



FİRARİ ÖZ'LE ÖZDEŞLEŞTİRDİ



AYM'nin Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına direnmesi nedeniyle CHP'lilerin hedef tahtasına oturan Gürlek, avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2 ayrı dilekçe sundu. Bunlardan ilki Kılıçdaroğlu'ndan 75 bin liralık manevi tazminat talebini içeren dilekçe oldu. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun Gürlek'i, FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz'le özdeştirdiği, birden fazla bir şekilde "Yeni Zekeriya Öz'ümüz" diyerek yaptıkları açıklamalar nedeniyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu vurgulandı.



HSK ÜYELERİNE DE HAKARET EDİLDİ



Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarla Gürlek'i hedef aldığı, bir terör örgütü mensubu ile arasında bağlantı kurarak zihinlerde hiç silinmeyecek bir algı oluşturulduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun, Gürlek hakkında, "İktidarın maşası ve sopası" benzetmesi yaptığı vurgulanan dilekçede, HSK üyelerine de Mahkeme Başkanı Akın Gürlek üzerinden hakaret edildiği kaydedildi.



ELEŞTİRİ SINIRI AŞILDI



Kılıçdaroğlu'nun 20 Ekim 2020 tarihinde TBMM'de CHP grup toplantısında yaptığı konuşmanın 10 dakikasını Gürlek'e ayırdığı, bu konuşmada milyonlarca insana ulaşacak şekilde, eleştiri sınırlarını aşan bir yoğunlukta, haysiyet, şeref ve kişiliğine yönelik hakaretlerde bulunduğu ifade edildi. Dilekçede, Gürlek'in ailesi ve yakın çevresinin psikolojik sarsıntı yaşamalarına sebebiyet verildiği vurgulanırken, yapılan hakaretlerden dolayı olumsuz olarak etkilendiği ve eşinin de aynı adliyede hakim olması nedeniyle uzun süre telafisi imkansız biçimde iç huzurlarının bozulduğu anlatıldı.



HAYSİYET VE ŞEREFİNE YÖNELİK HAKARETLER EDİLDİ



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 50 bin liralık açtığı tazminat davası dilekçesinde ise, Özel'in 14 Ekim 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda söz alarak Gürlek hakkında, "Cellat, talimatlı adaletin celladı, giyotin, tekerlekli giyotin, devleti çeteleştirdi" ifadelerini kullanarak kamuoyuna karşı hedef gösterdiği vurgulandı.



Gürlek'e yönelik sistematik bir şekilde milyonlarca insana ulaşacak şekilde, eleştiri sınırlarını aşan bir yoğunlukta, haysiyet şeref ve kişiliğine yönelik hakaretler edildiği kaydedilen dilekçede, Gürlek'in iç dünyasında elem ve üzüntü yaşadığı, manen yıprandığı ifade edildi.