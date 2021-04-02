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Boş laf ebesi Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı!

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ifade verdi. Özdil, kendini "Atatürkçüler Atatürk’e hakaret etmezler" diyerek savunmaya çalıştı.

Güncel / 02 Nisan 2021 Cuma 16:43
Boş laf ebesi Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı!

M. Kemal istismarı yapmasıyla bilinen ve Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil'in, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ifadesi alındı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülen Yılmaz Özdil, İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle Serdar Ö. isimli bir vatandaş, Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçlamasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Aralık 2020 tarihinde soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınmasına karar verilen Özdil, avukatı ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek talimatla ifade verdi. Özdil ifadesinde, "Atatürkçüler Atatürk’e hakaret etmezler" derken, avukatı İsmail Yılmaz, "Müvekkilimin tek cümlelik ifadesi yeterlidir. Bu ifade sayfalarca anlatıma bedeldir" iddiasında bulundu.

Özdil, ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

İsmail Yılmaz

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