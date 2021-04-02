Başkan Erdoğan Muğla'da!

Başkan Erdoğan cuma namazını Okluk Konukevinde bulunan mescitte kılarken, kendisini AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ziyaret etti.



HAFTA SONU ÇALIŞMALARINI BURADA SÜRDÜRECEK



Başkan Erdoğan'ın Okluk Konukevinde hafta sonuna kadar kalması beklenirken, çalışmalarını buradan sürdüreceği öğrenildi.







AK PARTİ MUĞLA İL BAŞKANLIĞI'DAN PAYLAŞIM



AK Parti Muğla İl Başkanlığı da şu paylaşımı yaptı: 'İl Başkanımız Sayın Kadem Mete ve kıymetli ilçe başkanlarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cuma Namazı'nda biraraya geldiler.'