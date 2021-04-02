Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu!

Türkiye, FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yeni gözaltı kararları verildi.



34 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI



FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınması istendi.