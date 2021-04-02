Acil servislerde tek numara dönemi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen bir tanıtım programına katıldı. Burada acil çağrı sistemine ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, "Haziran ayı sonu itibarıyla tüm illerde acil çağrılar için tek numara olarak 112'yi kullanmaya başlayacağız." dedi.