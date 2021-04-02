ABD'de Kongresi'nde ikinci panik!

ABD Kongresi yerleşkesinin 'bir dış tehdit' nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.



ABD medyasında yer alan bilgilere göre, ABD Kongre binası çevresindeki bariyerlere bir araç çarptı.



​Olayın ardından yaşanan çatışmada 2'si polis olmak üzere en az 3 kişinin vurulduğu bildirildi.



Gelişmelerin ardından ABD Kongre Binası 'dışarıdan gelen güvenlik tehdidi' nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.