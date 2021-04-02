ABD bu kareyi konuşuyor! Başkan benim oturuşu!

ABD'nin 78 yaşındaki Başkanı Joe Biden yaptığı unutkanlıklar, gafla ve son olarak da uçağa binerken düşmesiyle dünya basınında geniş yankı uyandırdı.



İLK KABİNE TOPLANTISINI YAPTI



Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi. Biden, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesi gazetecilere kısa bir konuşma yaptı.



Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştirilen toplantıda, Biden, kabinesinin ABD tarihindeki en çeşitli kabine olduğunun altını çizdi.



Biden, Senatoya da kabinesini "rekor sürede" onayladığı için teşekkür etti.







BIDEN VE KABİNESİ POZ VERDİ



Toplantının ardından kameralara poz veren Biden ve kabine üyeleri fotoğraf çektirdi.



HARRIS'IN OTURMA ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ



Basına verilen pozda ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oturuş şekli dikkatlerden kaçmadı. Başkan Biden ile aynı hizada oturması ve bacak bacak üzerine atması 'ABD başkan kim?' sorusunu akıllara getirdi?



BIDEN'IN 'ABD BAŞKANI HARRIS' SÖZLERİ



Biden getiğimiz haftalarda koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.



KAMALA HARRIS ABD'NİN BAŞKANI MI OLACAK?



Joe Biden ABD'nin başkan adayı Kamala Harris ise başkan yardımcısı adayı olduğu günden bu yana Harris'in adı ABD Başkanı olarak anılıyor. Bunun altında yatan neden ise Biden'ın ilerlemiş yaşı. 78 yaşında olan Joe Biden mitingleri esnasında ayakta durmakta ve yürümekte zorlanınca bu iddia daha yüksek sesle dillendirilir oldu.



ABD yasalarına göre ABD Başkanı'nın göreve devam edemeyecek halde olması ve koltuğundan çekilmesi halinde ABD Başkan Yardımcısı ABD Başkanı olarak Oval Ofis'e geçiyor.