USD (Alış - Satış) : 8,04 - 8,05 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

ABD bu kareyi konuşuyor! Başkan benim oturuşu!

ABD'de yaptığı gaflar ve unutkanlıklarla gündem alan Joe Biden ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleşen toplantıya Kamala Harris'in oturuş şekli damga vurdu. Harris'in Biden ile aynı hizada oturması ve bacak bacak üzerine atması dikkat çekti.

Dünya / 02 Nisan 2021 Cuma 18:38
ABD bu kareyi konuşuyor! Başkan benim oturuşu!

ABD'nin 78 yaşındaki Başkanı Joe Biden yaptığı unutkanlıklar, gafla ve son olarak da uçağa binerken düşmesiyle dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İLK KABİNE TOPLANTISINI YAPTI

Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi. Biden, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesi gazetecilere kısa bir konuşma yaptı.

Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştirilen toplantıda, Biden, kabinesinin ABD tarihindeki en çeşitli kabine olduğunun altını çizdi.

Biden, Senatoya da kabinesini "rekor sürede" onayladığı için teşekkür etti.



BIDEN VE KABİNESİ POZ VERDİ

Toplantının ardından kameralara poz veren Biden ve kabine üyeleri fotoğraf çektirdi.

HARRIS'IN OTURMA ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ

Basına verilen pozda ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oturuş şekli dikkatlerden kaçmadı. Başkan Biden ile aynı hizada oturması ve bacak bacak üzerine atması 'ABD başkan kim?' sorusunu akıllara getirdi?

BIDEN'IN 'ABD BAŞKANI HARRIS' SÖZLERİ

Biden getiğimiz haftalarda koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

KAMALA HARRIS ABD'NİN BAŞKANI MI OLACAK?

Joe Biden ABD'nin başkan adayı Kamala Harris ise başkan yardımcısı adayı olduğu günden bu yana Harris'in adı ABD Başkanı olarak anılıyor. Bunun altında yatan neden ise Biden'ın ilerlemiş yaşı. 78 yaşında olan Joe Biden mitingleri esnasında ayakta durmakta ve yürümekte zorlanınca bu iddia daha yüksek sesle dillendirilir oldu.

ABD yasalarına göre ABD Başkanı'nın göreve devam edemeyecek halde olması ve koltuğundan çekilmesi halinde ABD Başkan Yardımcısı ABD Başkanı olarak Oval Ofis'e geçiyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement