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15 Temmuz mitingine şov demişti! Sıla...!!!

Davut Güloğlu avukatı aracılığıyla 2016 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi için “Böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım" ifadeleri kullanan şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulundu. Güloğlu'nun avukatı Fırat Söylemez, “İfade özgürlüğü esastır ancak bu özgürlük de sınırsız değildir" açıklamasında bulundu.

Güncel / 02 Nisan 2021 Cuma 19:15
15 Temmuz mitingine şov demişti! Sıla...!!!

Davut Güloğlu, avukatı Fırat Söylemez aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde 248 asker, polis ve vatandaşın şehit düştüğü, halkın büyük mücadelesiyle birlikte darbe girişimin bertaraf edildiği belirtildi.

Darbe girişimi sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne 5 milyon kişinin katılım sağladığı kaydedildi.

SILA 15 TEMMUZ MİTİNGİ'NE ŞOV DEMİŞTİ...

Dilekçede Sıla Gençoğlu'na 4 Ağustos 2016'da mitinge katılıp katılmayacağı sorulduğunda Gençoğlu'nun 'Hayır katılmayacağım, kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım' şeklindeki sözlerine Davut Güloğlu'nun derin üzüntü duyduğu belirtildi.



CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Sıla Gençoğlu'nun konuşmasının toplumun her kesiminden tepkiler aldığı öne sürülen dilekçede Davut Güloğlu'nun da söz konusu mitingde yer alan vatandaşlardan biri olduğu vurgulandı.

Suç duyurusu dilekçesinde Sıla Gençoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi.
Dilekçenin sunulmasının ardından adliye önünde açıklama yapan Avukat Fırat Söylemez, "Bugün yaptığımız suç duyurusu ise, Sıla'nın 'Şov yapıyorlar' şeklindeki ibaresinin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" maddesinin alenen ihlal edildiği gerekçesiyle yapıldı. İfade özgürlüğü esastır ancak bu özgürlük de sınırsız değildir. Sıla Gençoğlu aleyhine yaptığımız suç duyurusunun neticesini bekleyeceğiz" dedi.

Avukat Söylemez, basın mensuplarının sorusu üzerine şöyle devam etti:

"Neden 5 yıl sonra? Biz yargılamanın yenilenmesine ilişkin yeni talepte bulunduk. Hukuk mahkemesine bakan hakim yeni karar verdi tazminatla alakalı. Gerekçeyi de yeniden oluşturdu. Yeni aldığımız vekaletten dolayı yargılamayı yenileme başvurusunu da biz yaptık. Söz konusu suçta zaman aşımı süresi 8 yıl. Dolayısıyla zaman aşımı süresi içinde bu suç duyurusu yapıldı."

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, ona tepki göstermişti.

Sıla, bu nedenle şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti. Güloğlu'nun bu cezası 14 Mart 2019 yılında kesinleşmişti.

Sıla GençoğluDavut Güloğlu

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