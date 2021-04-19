Yunanistan'ın iki yüzlülüğü! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'deyken Fransız gemisi Türk kara sularına sokuldu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçen perşembe günü Ankara'da iken, Yunan Deniz Kuvvetleri Oşinografi Dairesi 260/21 sayılı bir NAVTEX ile (denizcilere duyuru) Fransız 'L'Atalante' gemisinin 15-18 Nisan tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Girit Adası'nın güneydoğusunda bilimsel araştırmalar yapacağını açıkladı. Yunan NAVTEX'inde Fransız gemisinin araştırma sahası Girit Adası ile Rodos'un güneyi olarak gösterildi. Türkiye derhal 0321/21 sayılı bir karşı NAVTEX yayınlayarak, Yunan NAVTEX'in belirtilen deniz sahalarının bir bölümünün Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğundan, söz konusu bölge için NAVTEX yayınlama yetkisinin Türkiye'ye ait olduğu ve dolayısıyla Yunan NAVTEXin dikkate alınmaması gerektiğini duyurdu.



'TÜRK SULARINDASINIZ BÖLGEYİ TERK EDİN'



Türkiye'nin NAVTEX'ine rağmen Fransız 'L'Atalante' gemisi, Yunan 'Elli' fırkateyninin refakatinde geçen cumartesi günü Türk kıta sahanlığına izinsiz girdi. Yunan medyasına göre bölgede bulunan Türk fırkateyni, her iki gemiyi de 'Türk kıta sahanlığı içinde bulunuyorsunuz. Bölgeyi terk edin' diye uyardı.



Fransız araştırma gemisinin, uluslararası sularda bulunduğu ve izin alması gerekmediği iddiası durumu değiştirmedi. Fransız ve Yunan gemileri bir süre direnseler de daha sonra bölgeden uzaklaştı. 'L'Atalante', bilimsel araştırmalarını dün Türk kıta sahanlığı dışında sürdürdü. Konuya geniş yer veren Yunan medyası, Fransız gemisinin Yunan kıta sahanlığı içinde araştırma yaptığını öne sürdü. 'L'Atalante' gemisininin mürettebatında Fransız, Yunan, İtalyan ve İsrail vatandaşlarının bulunduğu da belirtildi.



ATİNA SİLAHLANMA HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ



öte yandan Fransa'ya 12'si kullanılmış, 6'sı da yeni olmak üzere toplam 18 adet Rafale savaş uçağı sipariş veren Yunanistan, aynı tipte 6 uçak daha satın alma niyetinde. Haftalık 'Proto Thema' gazetesinin manşetten yayınladığı habere göre Yunan hükümeti, Fransa'dan alacağı Rafale savaş uçaklarının toplam sayısının 24'e çıkarılması ihtimalini inceliyor. Böyle bir durumda Yunanistan, Fransa'ya 800 milyon Euro daha ödeyecek. Fransa'ya sipariş edilen toplam 18 adet Rafale'nin maliyeti 1.9 milyar Euro. İlki yazın Yunan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek ve teslim süresi 2023 sonuna kadar tamamlanacak 18 adet Rafale'nin taşıyacağı silahların maliyeti ise en az 400 milyon Euro. Yunanistan, 4 yeni fırkateyn satın alımı ve deniz kuvvetlerindeki MEKO tipi 4 fırkateyninin de modernizasyonu için de nihai kararını mayıs sonuna kadar verecek.



Öte yandan Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Kalamata şehrinde bulunan ve Yunan Hava Kuvvetleri pilot adaylarının eğitildiği 'uçuş eğitim merkezi'nin, 1.3 milyar Euro karşılığında, İsrail ELBİT şirketi tarafından 'uluslararası uçuş eğitim merkezi'ne dönüştürülmesini öngören anlaşma geçen cuma Atina'da imzalandı.