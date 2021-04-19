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Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan CHP'nin 128 milyar dolar yalanına kanunlarla cevap verdi. Merkez Bankası'nın tüm işlemlerinin yasal ve şeffaf olarak gerçekleştiğini belirten Elvan eriyen bir rezervin olmadığını belirtti ve "döviz satılırsa karşılığında TCMB'ye TL ödenir, TL satılmışsa karşılığında döviz ödenir" dedi.

Güncel / 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:16
Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan CHP'nin lokomotif olduğu 128 milyar kara propagandasına ilişkin çarpıcı son dakika açıklamaları geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tüm işlemlerinin açık ve şeffaf biçimde her hareketinin görülebileceğinin altını çizen Elvan şu ifadelerle konuyu bir kez daha aydınlattı:

"HAZİNE VE TCMB ARASINDA PROTOKOL VARDIR"

"Merkez Bankası tüm alım ve satımlarını kamuoyu ile paylaşır. Hazine ve TCMB arasında bir protokol imzalanmıştır. Ve buna göre MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor. Bu protokol yasal mıdır diyebilirler hemen bununla ilgili de kanunu paylaşıyorum.

Hazine müsteşarlığı kanununda; "Türk parasının dolaşım ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları TCMB ile birlikte oluşturmak"

TCMB kanununda da 4. maddede "Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak ve yabancı paralarla arasındaki değerinin belirlenmesi için döviz ve efektiflerin vadesiz ve vadeli alım ve satımları ile dövizlerin Türk Lirası ile değişimi bankanın temel görevleri arasında sayılmıştır" der.

BU PROTOKOL YASALDIR

Dolayısıyla bu protokol yasaldır. Siz bir yöntemi eleştirebilirsiniz. Ama kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. Sadece yolsuzluk da değil talimatların sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verildiği gibi iftiralar.

Merkez Bankası nasıl bir işlem gerçekleştirir?

Başkanın da ifade ettiği gibi döviz alım ve satım işlemi MB tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir kamu bankası aracılığı ile bu alım ve satımı elektronik işlem platformlarından gerçekleştirdiğini görüyoruz.

Lütfi Elvan

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