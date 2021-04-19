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Google bir dava daha!

Rusya'dan internet arama motoru Google'a flaş bir dava açıldı. Rusya Federal Antimonopoly Hizmeti (FAS), şirketin YouTube'da video barındırma pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı şüphesiyle Google'a dava açtığını açıkladı.

Teknoloji / 19 Nisan 2021 Pazartesi 22:55
Google bir dava daha!

Rusya internet arama motoru Google'a dava açtı.

Rusya Federal Antimonopoly Hizmeti (FAS), FAS tarafından yapılan açıklamada, Google'ın YouTube video barındırma pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı iddia edildi.

"HAKİM KONUMUNU KÖTÜYE KULLANIYOR"

Açıklamada "FAS, Google LLC'ye karşı dava açtı. Departmana göre şirket, YouTube'un video barındırma hizmetleri pazarındaki hakim konumunu kötüye kullanıyor. Google'ın eylemleri, kullanıcı hesaplarının aniden engellenmesine ve silinmesine neden oluyor" ifadesine yer verildi.

FAS, soruşturmanın nedeninin ise YouTube'da hesapların ve içeriğin engellenmesi, silinmesi konusunda şikayette bulunan Bölgesel Kamu Örgütü İnternet Teknolojileri Merkezi'nin (ROCIT) açıklaması olduğunu kaydetti. Hizmet kurallarının önyargılı ve tahmin edilemez olduğu ve bunun da uyarı veya gerekçe olmaksızın ani kısıtlamalara yol açacağını ifade eden FAS, "Bu, rekabeti sınırlandırmanın yanı sıra kullanıcıların çıkarlarının ihlaline de yol açabilir" ifadelerini kullandı.

FAS, olayın değerlendirilmesi çerçevesinde Google LLC'nin eylemlerini ve bunların izleyiciler ve içerik oluşturucular üzerinde sonuçlarını değerlendireceğini bildirdi.

"RUS MEDYA İÇERİĞİNE ERİŞİMİ KISITLIYORLAR"

Devlet Duması, 16 Nisan'da Google temsilcilerinin yasal alanda çalışmaya ve Rus yasalarına uymaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirtmişti. Daha öncesinde Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), Google'ı Rus medya içeriğine erişimi kısıtlamakla suçlamıştı. Bunun ardından Rusya ise, Roskomnadzor'un yabancı internet sitelerini Rusya için önemli olan içeriği sansürlemek ve Rus medyasına karşı ayrımcılık nedeniyle engelleme hakkına ilişkin yasayı kabul etmişti.

Öte yandan Google'a geçtiğimiz senelerde ise Roskomnadzor'un açtığı dava nedeni ile mahkeme tarafından 3 milyon ruble para cezası verilmişti. Google, benzer davalar nedeni ile Rusya'da daha önce 500 bin ve 700 bin ruble tutarında cezalar ödemişti.

REKABET KURUMU CEZA KESMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de, Rekabet Kurumu Google'a ceza kesmişti. Arama ve turizm sorgularında kendini öne çıkarmakla suçlanan Google hakkında başlatılan soruşturmada Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'e müteselsilen 296 milyon 84 bin 899 lira 49 kuruş idari para cezası verildi.

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