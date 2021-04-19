DSÖ uyardı: 25-59 yaş arası...!!!

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.



DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus salgının seyrine ilişkin açıklama yaptı.



Ghebreyesus, "Eğer elimizdeki araçları tutarlı ve eşit şekilde kullanırsak, bu salgını aylar içinde kontrol altına alabiliriz" dedi.



"25-59 YAŞ ARASINDA CİDDİ ORANDA ARTIYOR"



Çok daha bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türleri nedeniyle dünya çapında 25-59 yaş arasında Covid-19 yayıldığını ifade eden Ghebreyesus, "Muhtemelen oldukça bulaşıcı türlerin ve genç yetişkinler arasında artan sosyal karışımın bir sonucu olarak 25 ile 59 yaş arasındaki insanlar arasındaki enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar endişe verici bir oranda artıyor" ifadelerini kullandı.



BİR HAFTADA 5,2 MİLYON VAKA



Küresel can kaybına değinen Ghebreyesus, "Geçen hafta, yeni Covid-19 vakaları art arda sekizinci haftada arttı ve 5,2 milyondan fazla vaka bildirildi. Şu anda DSÖ'ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak 9 ay sürdü, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyona ulaştık" dedi.



Ghebreyesus, DSÖ'nün basın toplantısına çevrimiçi olarak konuk olan Greta Thunberg'in vakfının DSÖ'ye 100 bin euro bağış yaptığını duyurdu.



Ghebreyesus, "Greta bugün, ihtiyacı olan insanlara aşı sağlamak için Greta Thunberg Vakfı'ndan Dünya Sağlık Örgütü Vakfı'na gelir düzeyi ne olursa olsun, tüm ülkelere Covid-19 aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim olan COVAX için 100 bin euro bağış yaptı" dedi.



Yaptığı bağış hakkında açıklama yapan Thunberg, "Yüksek gelirli ülkelerde yaklaşık 4 kişiden 1'ine Covid-19 aşısı yapılırken, düşük gelirli ülkelerde 500'den fazla kişide sadece 1 kişiye aşı yapılıyor. Vakfım, daha adil bir küresel Covid-19 aşı dağıtımını sağlamak için COVAX'ı desteklemek için 100 bin euro bağışlayacak" dedi.



